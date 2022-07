Wenn es ein Straßenfest geben soll, sind alle Vereine gefragt. Eine Alternative können nur noch Profis sein.

Nach 42 Jahren ist das Straßenfest aus Germersheim nicht mehr wegzudenken. Die Corona-Pause sollte eine Ausnahme gewesen sein. Doch in der Zeit haben viele Helfer der Vereine gemerkt, dass ihnen die tagelange Arbeit zur Vorbereitung des Festes und in den Ständen während des Festes nicht fehlt. Aber die Germersheimer wünschen sich das Fest, das ist in vielen Gesprächen zu hören. Das Fest steht und fällt jedoch mit den Vereinen, denn nur sie können ihre Helfer mobilisieren. Gelingt das nicht, gibt es das Straßenfest nicht mehr. Eine Alternative können Gastro-Profis wie Patrick Barth sein. Auch wenn das wieder Neider auf den Plan ruft, die selbst lieber feiern als zu helfen.