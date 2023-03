Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 29-jähriger Mann muss sich seit Dienstag vor der Strafkammer des Landgerichts in Landau wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in einer Tagesstätte im südlichen Landkreis verantworten. Er soll dort vier Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren von Anfang 2020 bis zum Sommer in 20 Fällen durch unstatthafte Berührungen missbraucht haben. Der Angeklagte hat die Tatvorwürfe zum größten Teil eingeräumt.

Der 29-jährige Erzieher war im Herbst 2019, als die Taten bekannt wurden, festgenommen worden und saß bis Ende Januar 2020 in Untersuchungshaft. Da der Mann zum