Er ist der älteste Sänger beim Männergesangverein Liederkranz und hat einen Großteil seines Lebens dem Chorgesang gewidmet: Erwin Gutt ist 92 Jahre alt und singt seit 71 Jahren im Chor.

Das Singen ist seine große Leidenschaft – schon in jungen Jahren: „Das hat mir schon immer Spaß gemacht“, erzählt Erwin Gutt im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Kurz nachdem der gebürtige Ostpreuße, der vier Jahre im Flüchtlingslager in Dänemark weilte, nach Lustadt gekommen war, trat er in den Liederkranz ein – 1951 mit 21 Jahren. Zunächst verstärkte er den Ersten Bass. Recht schnell bemerkte er aber, dass er „von der Stimme her“ doch besser im Zweiten Tenor aufgehoben ist.

Und was singt Gutt gerne? „Eigentlich alles! Ich liebe alle Lieder, besonders aber Volkslieder“, betont er. Eine Einschränkung macht er auf Nachfrage dann aber doch – bei Liedern mit fremdsprachigen Texten: „Das ist schwer für alte Leute“, sagt er. Schwerer fällt ihm aufgrund des Alters mittlerweile auch das Hören: „Die Stimme habe ich vielleicht noch. Es macht mir auch immer noch sehr viel Spaß, geht aber nicht mehr so richtig. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde gerne weiter singen, muss aber vielleicht aufhören.“

Gutt war eigenen Angaben zufolge jahrzehntelang Ausschussmitglied beim Liederkranz. Das gleiche Amt hatte er auch beim Fußballclub inne. Für sein gesangliches Engagement hätte er schon 2021 ausgezeichnet werden sollen. Aber die Corona-Pandemie ließ das nicht zu. Mit etwas Verspätung hat der treue Sänger bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung vom Vorsitzenden Rudolf Sinn neben einer Urkunde auch das Ehrenzeichen in Gold des Deutschen Chorverbands erhalten. „Ich bin schon stolz darauf, geehrt worden zu sein – wenn man so lange singt“, gesteht Gutt.

Ehrungen

Auch andere Sänger wurden geehrt: Reinhold Karl (50 Jahre aktiv), Günther Stilgenbauer (40 Jahre aktiv).