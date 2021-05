Der Betrieb des Waldschwimmbades Kandel muss nach wie vor coronabedingt eingeschränkt bleiben. Dennoch seien in den zurückliegenden Wochen in den Reinigungs- und Desinfektionsabläufen Routinen erreicht worden, die es erlauben, die Öffnungszeiten des Bades zu erweitern. Ab Samstag, 1. August, gibt es neue Zeiten.

Die Badezeit bleibt in zwei Schichten aufgeteilt. Vormittags von 8 bis 13 Uhr und nachmittags von 14 bis 19 Uhr. Zwischen 13 und 14 Uhr wird die Badezeit für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen unterbrochen. Nach wie vor können maximal 450 Besucher gleichzeitig zugelassen werden. Der Kleinkinderbereich mit dem Planschbecken und der Kinderrutsche ist wieder geöffnet. Ab dem 1. August kann auch die „Riesenrutsche“ wieder genutzt werden.

Allen Badegästen wird empfohlen, sich über ein Ticketsystem innerhalb eines Internetportals zu registrieren. Danach muss für den jeweiligen Tag und die gewünschte Badezeit gebucht und online bezahlen werden. Los geht die Buchung auf der Startseite der Homepage www.vg-kandel.de mit den Button Waldschwimmbad und mit dem Hinweis „Jetzt Eintrittskarte kaufen“.

Bad-Kasse nur im Ausnahmefall benutzen

Für Badegäste, die keinen Onlinezugang haben, besteht die Möglichkeit, die Eintrittskarten auch an der Kasse zu erwerben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass davon nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden sollte. In diesem Fall besteht das Risiko, nicht mehr ins Bad gelassen zu werden, sollte zu diesem Zeitpunkt das Besucherkontingent von 450 Personen erreicht sein.

Info

Verbandsgemeindewerke Kandel, Telefonnummer 07275 960 212 oder per E-Mail unter vg-werke@vg-kandel.de.