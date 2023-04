Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die drei Kanzlerkandidaten traten am Sonntag im letzten TV-Triell an. Drei Erstwähler aus der Region haben für Die RHEINPFALZ die Diskussion verfolgt und festgestellt: An den Themen von Jugendlichen geht der Wahlkampf oft vorbei.

Erstwähler zu sein, ist eine spannende Sache, denn endlich darf man mitentscheiden, wer das Land regiert. Doch was wählen? Die Entscheidung ist nicht leicht. Die TV-Trielle, von denen am Sonntag