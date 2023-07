Unter großer Anteilnahme vieler Jugendlicher und junger Erwachsener wurde ein 17-Jähriger auf dem Germersheimer Friedhof am Montagmittag beigesetzt. Jedoch früher als in den sozialen Netzwerken gepostet worden war. So kamen viele Trauernde etwas zu spät zur Beerdigung. Der 17-Jährige hatte am Freitag, 30. Juni, eine Oberstufenparty in der Grillhütte Weingarten besucht. Am frühen Samstagmorgen wurde er auf seinem Nachhauseweg erstochen. Täter soll ein 20-Jähriger sein. In den sozialen Medien hatte der Tod des 17-Jährigen große Anteilnahme ausgelöst. So hatten innerhalb von vier Tagen auf einer Website mehr als 750 Menschen insgesamt über 17.000 Euro für die Beisetzung des Jugendlichen gespendet. Die Aktion war von einem Bekannten der Familie ins Leben gerufen worden und hatte ursprünglich auf einen Betrag von 10.000 Euro abgezielt und war dann vorzeitig beendet worden.