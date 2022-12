Gleich mehrfach wird am dritten Adventswochenende in Hatzenbühl Premiere gefeiert. Alles dreht sich dabei um den St. Wendelinus-Weihnachtsmarkt.

Zum ersten Mal findet der St. Wendelinus-Weihnachtsmarkt in der Gemeinde statt, zum ersten Mal wird ein Weihnachtsmarkt in Hatzenbühl von der im letzten Jahr gegründeten Kulturgemeinschaft organisiert. Neu ist auch der Veranstaltungsort. Nicht mehr auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus, sondern auf dem Rathausplatz und im Pfarrgarten wird es zwei Tage weihnachtlich.

Vereine, Elterngruppen der Kita und der Grundschule oder auch kirchliche Gruppen werden ein Angebot an Speisen und Getränken bieten, das von der Bratwurst über Flammkuchen und süßen Waffeln bis zu Glühwein und Kinderpunsch reicht. Norbert Werling wird seine Malerei zeigen, wer Geschenke sucht, wird bei den Sortimenten von Strickwaren oder Wärmetieren sicher fündig.

Start ist am Samstag um 16 Uhr

Ein weihnachtliches Rahmenprogramm ergänzt das Marktreiben an den beiden Tagen. Am Samstag, 10. Dezember, 16 Uhr, ist der Eröffnungsgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Wendelinus, um 18.30 Uhr gibt es Kinderweihnachtstheater (auch am Sonntag, 14 Uhr), und selbstverständlich dreht der Weihnachtsmann seine Runden. Am Sonntag, 11. Dezember, werden die Hatzenbühler Dorfmusikanten spielen, ab 17 Uhr besucht das Christkind den Markt. Für die Jüngsten gibt es eine Kinder-Weihnachtsbäckerei und ein Kinderkarussell dreht seine Runden.

Info

Marktzeiten sind samstags 16 Uhr bis 22 Uhr und sonntags 11 Uhr bis 22 Uhr.