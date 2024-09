Für die Hochzeitsmesse „klein aber fein“ öffnet der historische Pfarrhof in Zeiskam wieder seine Türen. Am Sonntag, 8. September, können sich Brautpaare und andere Interessierte von über 15 Ausstellern inspirieren lassen.

Von Hochzeitsfotografen über Dekorateure bis hin zu Traurednern und Reiseanbietern können sich die Besucher wieder Trends sowie Anregungen und Ideen für den „schönsten Tag im Leben“ einholen. Aufgrund der aktuellen Hochsaison für Hochzeiten war es schwierig, einen für alle passenden Termin zu finden, sagt Veranstalterin Melanie Renner-Günther. Daher seien dieses Jahr größtenteils dieselben Aussteller wie im vergangenen Jahr und nur wenige neue vertreten. Für das leibliche Wohl werde ebenfalls wieder gesorgt. Bei einer Auswahl an Kaffee und Kuchen können die Gäste einen Tag in gemütlicher Atmosphäre genießen. Für die musikalische Komponente wurde eine Hochzeitssängerin engagiert.

Rabattaktion

Eine Besonderheit ist laut Renner-Günther der dieses Jahr erstmals erhältliche „Wedding Block“, den Besucher beim Einlass erhalten. Der Block enthalte Rabatte und Sonderaktionen der Aussteller, welche sowohl direkt auf der Messe als auch im Nachgang eingelöst werden können. Der Block sei ausschließlich an diesem Tag erhältlich und danach nicht käuflich erwerbbar. Entgegen dem im vergangenen Jahr von Renner-Günther geäußerten Plan, die Ausstellung zu vergrößern, soll dies zumindest in diesem Jahr nicht geschehen. Sie begründet dies damit, dass ihr Dekoladen „Vame – Store, Showroom, Atelier“ in der Bahnhofstraße in Zeiskam derzeit gut läuft und es ein riesiger Aufwand gewesen wäre, eine Vergrößerung der Hochzeitsmesse umzusetzen. Man wolle also weiter „klein aber fein“ bleiben. Auch dieses Jahr werde wieder kein Verkauf vor Ort möglich sein, da die hierfür zu erfüllenden Auflagen nicht stemmbar seien.

Info

Hochzeitsmesse „klein aber fein“ am Sonntag, 8. September, 11 bis 17 Uhr, im historischen Pfarrhof in Zeiskam, Kronstraße 39. Der Eintritt kostet fünf Euro.