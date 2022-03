Karlsruhe/Baden-Baden. Kriegsbedingt mussten die beiden Fluggesellschaften Ryanair und Pobeda ihre Flüge nach Kiew und Moskau-Vnukovo ab Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) einstellen. Nun kündigt der Baden-Airpark neue Verbindungen an.

So kommen weitere Flüge aus dem Badischen nach Palermo, ins katalonische Girona und an die dalmatinische Küste, nach Zadar in Kroatien. Der Sommerflugplan 2022 hat damit erstmals nach Ausbruch der Pandemie wieder mehr Abflüge als vor Corona im Jahr 2019. „Angesichts der schwierigen Zeiten, in denen wir gerade leben, sind das für den FKB natürlich sehr positive Nachrichten. Wir freuen uns, dass es gerade so gut läuft, und wir schrittweise für den Einsatz und das Engagement, das unsere Kolleginnen und Kollegen tagtäglich zeigen, belohnt werden. Die neuerlichen Aufstockungen zeigen auch, dass unsere Airlinepartner FKB als wichtigen Standort im Südwesten kontinuierlich ausbauen“, so Geschäftsführer Uwe Kotzan.

Mit den letzten Neuankündigungen steigt die Zahl der angebotenen Sitzplätze allein im Sommer 2022 ab/bis FKB auf knapp 1,2 Millionen. Der Flughafen zählte 2019 mehr als 1,3 Millionen Passagiere bei über 36.000 Flugbewegungen und hat über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.