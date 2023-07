Bereits zum vierten Mal laden die Loschter Narren in zu ihrem Genießerfest Rendez-Woi auf den Handkeesplatz ein. Wie in den vergangenen Jahren liegt der Fokus wieder ganz auf dem „Woi“, dem Wein. Gleich acht Weingüter aus der Umgebung, von Lustadt über Weingarten und Hochstadt bis hin zu den Weinortschaften des Kreis Südlichen Weinstraße Ilbesheim und Göcklingen, werden den Besuchern ihren Wein anbieten. Neu in diesem Jahr dabei ist das Rülzheimer Start-Up Unternehmen Purzelbaum Cider, dass seinen Cider (=Apfelschaumwein) und seine Seccos, hergestellt aus dem Obst regionaler Streuobstwiesen, präsentieren wird. Darüber hinaus bieten die Loschter Narren verschiedene alkoholische und alkoholfreie Getränke, Cocktails sowie an zwei Essensständen diverse Speisen. Ziel der Veranstalter sei es, den Gästen einen Abend zum Genießen zu ermöglichen. Dafür sorge unter anderem angenehmen Cill-Out-Musik und ein Lichtkonzept, das die Bäume des Loschter Waldes gekonnt in Szene setzen wird. Erweitert werden sollen die bereitgestellten Sitzmöglichkeiten durch eine Picknickwiese, für die der Veranstalter die Besucher einlädt eine eigene Picknickdecke mitzubringen, wie Annika Abraham, Teil des Organisationsteams mitteilt. Termin ist Samstag, 15. Juli, ab 18 Uhr.