Die Gemeinde Schwegenheim feiert von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, das 1. Sommerfest – als Ersatz für das traditionelle Straßenfest. Was erwartet die Gäste?

Straßenfeste 2020 und 2021? Fehlanzeige! Wegen der Pandemie. Straßenfest 2022? Fehlanzeige! Weil seit November kein neuer Ortskartell-Vorsitzender gefunden wurde – das Ortskartell, das das Straßenfest organisiert, derzeit ruht. Drei Jahre ohne Fest im Juni? Das kam für zehn örtliche Vereine und Familie Güvenc überhaupt nicht infrage.

Die Folge des organisierten Widerstands: Seit Februar trafen sich deren Vertreter laut Cornelia Wolff, der Vorsitzenden des Turnvereins, zweimal monatlich, jüngst sogar wöchentlich, im Schützenhaus. Das Ziel: gemeinsam ein Fest auf die Beine zu stellen, Bürgern und auswärtigen Fans des Straßenfestes Ersatz anzubieten. Der Unterschied zum Straßenfest? Das Sommerfest wird um den Kerweplatz und auf den umliegenden Vereinsgeländen gefeiert. Erhalten bleiben das große Speisen- und Getränkeangebot sowie das vielseitige Programm.

Kleiner Rummel aufgebaut

Die ersten Programmpunkte laufen bei der einstündigen Fest-Eröffnung am Freitag, 17. Juni, 19 Uhr, auf dem Kerweplatz: Mit von der Partie sind die Kita-Kinder, der Männergesangverein (MGV), die „Babbelweiber“ sowie die Jazztanz- und die Akrobatikgruppe des Turnvereins. Besonderheit: Moderiert von Lindenprinzessin Seline I., berichten Vertreter aller teilnehmenden Vereine im für sie typischen Outfit, warum sie sich auf das Sommerfest freuen. Freuen dürfen sich auch die Gäste auf Spiel, Spaß, Party, Augen-, Gaumen- und Hörgenüsse: Bereits am Freitag, 20 Uhr, sorgt DJ Kuno beim FCK-Fanclub mit Hits der 80er, 90er und 2000er auf dem Kerweplatz für Stimmung. Dort gibt es einen kleinen Rummel – mit zwei Karussells sowie Spiel- und Süßwarenständen. Ab 21 Uhr erklingt bei der Feuerwehr Lounge-Musik; um 21 Uhr öffnen sich die Türen der Disco.

Beim Tennisclub wird am Freitagabend zu Hits der 80er und 90er auf dem Beachvolleyballplatz „um die Wette genagelt“. Bei der Happy Hour zwischen 22 und 23 Uhr gibt es Schnäpse für 1,50 Euro. Der Turnverein öffnet am Freitag- und Samstagabend seine Cocktailbar. Zudem lädt er am Sonntag, 11 Uhr, zu einem Flohmarkt, bei dem gut erhaltene Turnsachen verkauft werden, und um 13 Uhr zu Vorführungen der Turngruppen auf den Jahnplatz ein. Am Samstag- und Sonntagabend sorgt DJ Maddin beim MGV im Garten am Dorfgemeinschaftsraum für Unterhaltung. Eine Matinee mit Ehrungen, die der MGV mit dem Contrapunkt Dammheim und einem Überraschungs-Ensemble gestaltet, läuft am Sonntag, 10.30 Uhr, im Innenhof des alten Kindergartens. Ein Schnupper-Bogenschießen bietet der Schützenverein am Samstag und Sonntag auf dem Beachplatz an.

Süßes und Flüssiges rund um die Erdbeere verkaufen die Landfrauen am Samstag, ab 15 Uhr und am Sonntag, ab 13 Uhr auf dem Kerweplatz. Zu den gleichen Zeiten gibt es beim Reit- und Fahrverein unter anderem Kaffee, Eiskaffee und Kuchen. Zudem können Gäste am Samstag, 14 Uhr, das Können der Mini-Voltigierer und um 15 Uhr das der Voltigier-Leistungsgruppe in der Reithalle bewundern. Zum Weißwurst-Frühstück, musikalisch umrahmt von der Blaskapelle, lädt der Allgemeine Sportverein für Sonntag, 11 bis 13 Uhr, ein.

Termin

1. Schwegenheimer Sommerfest am Freitag, 17. Juni, ab 19 Uhr, am Samstag, 18. Juni, ab 15 Uhr und am Sonntag, 19. Juni, ab 11 Uhr, rund um den Kerweplatz