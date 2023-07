In der Kreisstadt findet am Samstag, 22. Juli, das erste Internationale Kinderfest nach der Corona-Pandemie statt. Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) und Maskottchen Lamottchen eröffnen die Feierlichkeiten um 11 Uhr auf der Bühne bei der Grabenwehr. Auf der Bühne moderiert Martin Holl von der Neuen Welle während des ganzen Fests ein Programm, das von Tanz- und Theateraufführungen bis zu Bands reicht. Bis 18 Uhr können die Besucherinnen und Besucher sich mit einem Angebot von mehr als 45 Programmpunkten auseinandersetzen. Neben den Klassikern wie einer Hüpfburg und Kinderschminken gibt es auch außergewöhnlichere Attraktionen. So bietet das IB-Kinder- und Jugendzentrum einen Parkour mit Kettcars an, die Kreisvereinigung Germersheim des historischen Vereins der Pfalz bringt Interessierten bei, zu schreiben wie im Mittelalter und der Südpfalz-Tourismus Stadt Germersheim veranstaltet kurze Führungen speziell für Kinder durch die unterirdische Festung. Auf dem ganzen Gelände sind zudem an einzelnen Ständen Buchstaben verteilt, die zusammen das Lösungswort der Buchstabenschnitzeljagd ergeben. Alle, die das Lösungswort herausfinden, können Preise gewinnen, darunter Karten für den Landauer Zoo und ähnliches. Die Auslosung findet ab 17 Uhr auf der Bühne statt. Das Kinderfest wird von vielen frewilligen Helferinnen und Helfern, sowie einigen Sponsoren unterstützt.