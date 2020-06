Es gibt wieder ein Stück Alltag für die Bewohner der Seniorenhäuser der AWO in Jockgrim. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen fand am Donnerstag das erste Gartenkonzert in diesem Jahr statt.

Im Garten, auf den Balkonen und an offenen Fenstern lauschten die Bewohner den Klängen von „Ännchen von Tharau“ und der kleinen Nachtmusik.