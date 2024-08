Erstmals findet am Samstag, 31. August, in der Germersheimer Innenstadt ein Flohmarktfest statt. Es gibt einen Hofflohmarkt mit knapp 30 geöffneten Höfen, einen Bücherflohmarkt an der Stadtbibliothek und Kinderflohmarkt. Weitere 60 Flohmarktstände, zum Stöbern und Entdecken einladen, werden auf verschiedenen Plätzen in der Stadt zu finden sein. Darüber hinaus gibt es nach Mitteilung der Stadtverwaltung ein Unterhaltungsangebot: Auf mehreren Bühnen wird wechselnde Live-Musik gespielt. Für die kleinen Gäste gibt es beim Kinderflohmarkt eine Kinderecke mit Fantasiereisen, Kinderschminken, Straßenmalkreide und Bastelstation.

Ein besonderer Höhepunkt soll eine „Schnitzeljagd“ für Erwachsene werden. An fast allen Höfen und Plätzen können Quizfragen beantwortet werden. Zu gewinnen gibt es zwei Nachenfahrt auf dem Altrhein für jeweils zwei Personen. An Kuchen-, Waffel- und Grillständen sorgen lokale Gastronomen und Foodtrucks fürs leibliche Wohl. Zudem bietet der ein oder andere ortsansässige Wirt an diesem Tag Rabatte beim Besuch des Restaurants an.

Den Stadtplan mit allen Aktionen samt „Schnitzeljagd“ und deren Teilnahmebedingungen finden sich auf der Internetseite der Stadt (www.germersheim.eu) zum Herunterladen, in der Touristinfo im Weißenburger Tor und am Flohmarktfesttag an den Ständen des Organisationsteams.