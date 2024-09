Wo es einst Schallplatten zu kaufen gab und später Fahrräder, soll nun Ecke Marktstraße/Hauptstraße ein Waschsalon eröffnen. Neben zwei Räumen für den ersten Waschsalon in der Stadt soll es auch einen SB-Automaten-Kiosk in weiteren zwei Räumen geben – mit mehreren Warenautomaten. Das gefällt zwar auch der Stadtverwaltung nicht, doch gibt es baurechtlich keine Beanstandung, wie Baudezernent Sascha Hofmann bei der Sitzung des Bauausschusses sagte. Das gefiel Hans Mildenberger von der AfD nicht. Es gehe um die Öffnungszeiten für die Kioskautomaten, kein WC und was verkauft werde. Hofmann und mehrere Ratsmitglieder des Ausschusses erwiderten, dass das nicht in die Aufgaben des Bauausschusses falle. Letztlich wurde der Nutzungsänderung des Einzelhandelsbetriebs in dem faktischen Mischgebiet einstimmig zugestimmt. Gemäß Betriebsbeschreibung sollen die Räume zu den üblichen Ladenöffnungszeiten bis 22 Uhr geöffnet sein. Das Ladenöffnungsgesetz sei zu beachten. Es erging ein Hinweis an die Kreisverwaltung, als genehmigende Behörde, dass der Stellplatznachweis zu prüfen ist.