Die Freude in Schwegenheim ist groß: Es hat keine zwei Wochen gedauert, bis im neuen Nest auf dem Dach des protestantischen Pfarrhauses ein Storch entdeckt wurde. Zum ersten Mal wurde er am Dienstag gesichtet, gleich am nächsten Tag saß er bereits wieder in dem Horst, erzählt Pfarrer Andreas Gutting, der gleichzeitig Vorsitzender der Aktion Pfalzstorch ist. Ob es ein Männchen oder Weibchen ist, kann er vom Boden aus nicht einschätzen. Gutting vermutet, dass es ein junger Storch sein könnte, der zum ersten Mal brüten will und noch kein Nest hat. Der Pfarrer hat nicht damit gerechnet, dass der neue Horst so schnell angenommen wird. Bisher stand der Vogel noch allein in dem Nest, vielleicht gesellt sich bald ein Partner oder eine Partnerin dazu. „Sie sollen ihre Ruhe haben“, sagt Gutting. Auf das Dach würden die Storchenfreunde erst steigen, wenn eine Brut käme. Die Brutzeit der Vögel beginnt Anfang April. Wenn die geschlüpften Tiere dann alt genug seien, würden sie beringt, sagt Gutting. Ob es soweit kommt, ist aber noch unklar, denn zuerst müsste mal ein zweiter Storch in das Nest einziehen. Die Schwegenheimer können das nun täglich beim Gang oder der Fahrt am Pfarrhaus vorbei beobachten.