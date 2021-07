Paul Josef Nardini stammte aus Germersheim, erfuhr nach Turbulenzen um seine Herkunft in Speyer eine ungewöhnliche Förderung und begann nach der Priesterweihe durch Bischof Nikolaus von Weis eine ungewöhnliche Laufbahn. Am 25. Juli vor 200 Jahren wurde er geboren.

Nardini entwickelte sich an seinen weiteren Hauptwirkungsstätten Frankenthal, Geinsheim und Pirmasens zum „Vater der Armen“, gründete gegen den Widerstand der Kirchenobrigkeit den Orden der Mallersdorfer Schwestern, der sich bis heute international ausbreitete, und erreichte mit seinem Wirken als Sozialreformer eine bis jetzt anhaltende Nachwirkung.

Am 22. Oktober 2006 erfolgte im Speyerer Dom seine Seligsprechung. Er ist damit der erste Pfälzer, der eine päpstliche Seligsprechung erfuhr. In den letzten Jahrzehnten beschäftigten sich wiederholt verschiedene Autoren mit seinem Wirken. In Nachschlagewerken sind ihm Beiträge gewidmet. Im Dom zu Speyer gehört eine Nardini-Reliquie für Besucher zu den Hauptanziehungspunkten.

Sohn eines Festungsbau-Generals

Der „Vater der Armen“ wurde am 25. Juli 1821 in Germersheim als uneheliches Kind mit zunächst unklarer Vaterschaft geboren. Er wurde zuerst unter dem Namen Lichtenberger vermerkt, wuchs dann bei einer Großtante auf und bekam später von seinem Pflegevater den Namen Nardini. Nach den inzwischen zugänglichen Quellen war der leibliche Vater des Jungen der General Joseph Zocchi von Morecci, der zeitweilig den Germersheimer Festungsbau beaufsichtigte.

Der Pflegevater ließ Paul Josef die Volksschule besuchen und wollte ihn dann in eine Schusterlehre geben. Doch den Lehrern des Jungen war seine vielseitige Begabung aufgefallen. Sie förderten ihn und setzten den Besuch der Germersheimer Lateinschule durch. Mit Folgen. Nardini wechselte 1838 auf das Gymnasium in Speyer, beeindruckte mit seinen schulischen Leistungen und kam auf das bischöfliche Konvikt. Nun ging es Schlag auf Schlag. Der schulische Primus studierte nach dem Abitur in Speyer in München Theologie, wurde am 25. Juli 1846 mit Auszeichnung zum Dr. theol. promoviert und empfing am 22. August 1846 in Speyer die Priesterweihe. Nardini war seiner Benachteiligung von Geburt her entwachsen und wollte nun anderen Benachteiligten helfen.

Stadtkaplan, Präfekt und Pfarrverweser

Nardini fungierte zunächst in Frankenthal als Stadtkaplan, war dann Präfekt im bischöflichen Konvikt und wechselte 1850 als Pfarrverweser nach Geinsheim, wo er mit seiner engagierten seelsorgerischen Arbeit sprichwörtlich Berge versetzte. Das bewog die Kirchenoberen dazu, den erfolgreichen Priester trotz großer Proteste der Geinsheimer Gemeinde schon 1851 nach Pirmasens zu versetzen, in eine „Diasporagemeinde“ mit großen Problemen.

Soziale Not und große Armut

In der westpfälzischen Stadt herrschte große soziale Not. Die Armut, mangelnde Krankenbetreuung und bettelnde Kinder waren allgegenwärtig. Für Nardini eine Herausforderung. Er versammelte zunächst einige junge Frauen als Helfer um sich, gründete eine Zweigstelle der Niederbronner Schwestern aus dem Elsass und wurde von seinen Kritikern deswegen attackiert. Mehr noch. Weil es sich um Ausländerinnen handelte, drohte die Ausweisung. Doch Nardini ließ sich von seinem Weg nicht abbringen. Er löste die Schwesterngemeinschaft auf, gründete am 2. März 1855 eine neue Ordensgemeinschaft, die er „Franziskanerinnen von der Heiligen Familie“ nannte, und entwickelte mit den gewonnenen Frauen eine umfassende Armen-, Kranken-und Kinderpflege.

Binnen weniger Monate hatte er 16 Mitstreiterinnen. Doch Bischof Nikolaus von Weis, der sich übergangen fühlte, erteilte den Ordensaktivitäten erst zwei Jahre später seinen Segen. Danach rang Nardini um die staatliche Anerkennung seiner Kongregation, die in Pirmasens bald eine Mitgliederstärke von 220 Schwestern hatte, große Erfolge verzeichnen konnte und überregionale Bekanntheit erlangte.

Todkrank durch Krankenbetreuung

Bei seiner Krankenbetreuung erkrankte Nardini selbst an Lungenentzündung und starb daran am 27. Januar 1862 in Pirmasens. Ein großer Verlust für die von ihm initiierte Sozialbewegung. Er wurde nur 40 Jahre alt und erhielt seine letzte Ruhe in der Kapelle des heutigen Nardinihauses in Pirmasens.

Sein Orden allerdings breitete sich weiter aus, verlegte das Mutterhaus 1869 in die vormalige Benediktinerabtei im niederbayerischen Mallersdorf und umfasst heute 1200 Ordensfrauen in verschiedenen Ländern. Allein in der jetzigen Diözese Speyer sind in 13 Ordensniederlassungen über 150 Schwestern tätig. Nardini hatte trotz erschwerter Bedingungen sein Feld bestellt und war zum Beispiel geworden.