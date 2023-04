Am Samstag, 22. April, findet der erste Freisbacher Hofflohmarkt statt. Veranstalter ist der Verein „Freisbach – Unser Dorf“. Über 50 Höfe öffnen ihre Tore und bieten jede Menge zum Verkauf an. Die Kernöffnungszeit ist von 11 bis 16 Uhr. Essens- und Getränkestände sowie eine Hüpfburg für Kinder laden zum Verweilen ein. Um möglichst viele Parkplätze im öffentlichen Raum freizumachen, bittet der Verein die Freisbacher um Mithilfe: „Falls möglich, parkt am 22. April bitte in den Höfen/Garagen oder auf den Grundstücken.“