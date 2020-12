Erstmals richtet sich Landrat Fritz Brechtel (CDU) in einer Weihnachtsansprache an die Bürger im Landkreis Germersheim. „Wir haben im zurückliegenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie stets versucht, sehr umfassend über die aktuelle Situation zu berichten und dabei über viele Kanäle den Kontakt zur Bevölkerung gesucht. Diese Kommunikationslinie werden wir beibehalten und neben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch die Möglichkeiten der direkten Ansprache weiterhin nutzen“, so Brechtel.

Das etwa 10-minütige Video wird am Mittwochabend, 23. Dezember, ab 19 Uhr auf den Facebook-Seiten der Kreisverwaltung und des Landrats sowie auf dem YouTube-Kanal des Kreises zu sehen sein. Außerdem hat der Offene Kanal Weinstraße eine Ausstrahlung des Beitrags für folgende Termine vorgesehen: Donnerstag, 24. Dezember (20 Uhr), Freitag, 25. Dezember (12 Uhr), Montag, 28. Dezember (4 Uhr).

In seiner Ansprache lässt Brechtel das vergangene Jahr Revue passieren und appelliert an die Bevölkerung im Kreis, Zuversicht und Hoffnung zu bewahren: „Ich bin zuversichtlich und lade auch Sie ein, die Hoffnung darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird, nicht aufzugeben. Bleiben Sie in einer Haltung des Vertrauens – gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit“, so der Wortlaut der Videoansprache.