Am letzten August-Wochenende 2024 will Bellheim sein 1250. Jubiläum feiern. Dazu sollen Vereine ebenso eingebunden werden wie die Brauerei, die ihre Unterstützung zugesagt hat.

Das sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Ein konkretes Programm liege noch nicht vor. Geplant sei der Kauf von Fahnen, drei Modelle stünden zur Auswahl, die die Bürger von der Gemeinde erwerben können, um damit ihre Häuser zu schmücken. Bestellt werden sollen unter anderem auch beschriftete T-Shirts und Gläser, die eventuell schon beim Nikolausmarkt verkauft werden könnten. Bis zur nächsten Sitzung sollen Kostenangebote und Entwürfe vorliegen.

Darüber hinaus will Kilian Kunz vom K2 Fachbüro für visuelles Design einen 30- bis 40-minütigen Dokumentarfilm drehen, der einen Einblick in die Geschichte der 774 erstmals urkundlich erwähnten Gemeinde geben soll. Ziel sei es, die in mehreren Chroniken beschriebene „Geschichte mit Leben zu erfüllen“. Es soll gezeigt werden, „wo kommen wir her, wie hat sich das Gemeindeleben entwickelt, wo sind wir heute?“. Dazu sollen mehrere Geschichten erzählt werden zu unterschiedlichen Themen, Personen und Zeiten. Um die Kosten zu schultern, schlug Kunz vor, Sponsoren einzubinden. Fachlich unterstützen wollten ihn der Kulturvereinsvorsitzende Rainer Becki und Ortsbeigeordneter und Historiker Hermann-Josef Schwab.

Dieser kündigte an, auf 250 bis 300 Seiten die 1999 von der Gemeinde herausgegebene Ortschronik fortschreiben zu wollen. Federführend betreut hat das Werk damals der ehemalige und vor Jahren verstorbene Ortsbürgermeister Hans-Joachim Heinz. In einer der nächsten Ratssitzungen will Schwab eine Kostenaufstellung präsentieren. Der Rat gab für die Pläne grundsätzlich grünes Licht.