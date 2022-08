Der Solarpark Winden nimmt Form an: Die ersten Module sind installiert.

Auf rund 1,6 Hektar entsteht ein Solarpark, mit dem circa 1,6 Megawatt Strom erzeugt werden. Damit können etwa 420 Haushalte versorgt werden, so Projektmanager Maximilian Herm. Die Firma Anumar aus dem oberbayerischen Ingolstadt hatte am Freitag zum Tag der offenen Baustelle an die B427 östlich der Bahnanlage eingeladen. Projektmanager Herm beantwortete interessierten Bürgern Fragen rund um den Solarpark.

„Wenn nur auch das Genehmigungsverfahren in diesem Tempo gelaufen wäre“, lobte Ortsbürgermeister Peter Beutel die Arbeitsweise. Immerhin habe es vier Jahre gedauert, ehe am 11. Juli Spatenstich auf der Baustelle war. Schon am nächsten Morgen wurden Träger in den Boden gerammt.

Die ersten der rund 3700 Solarmodule sind zwischenzeitlich installiert. Durch den Solarpark vermeide man rund 1280 Tonnen CO 2 pro Jahr, so Herm. Eingesetzt werden 27 Wechselrichter. Versiegelt wird nur rund ein Prozent der Fläche.

Der erzeugte Solarstrom wird ins Netz der Pfalzwerke eingespeist. Aus Sicherheitsgründen muss die Anlage eingezäunt werden. Vermutlich werden Schafe die Fläche beweiden. Die Gesamtkosten des Projektes, an dem die Ortsgemeinde Winden mit 26 Prozent beteiligt ist, belaufen sich auf etwa 900.000 Euro. Projektleiter Herm rechnet damit, dass der Solarpark bereits im September fertig ist.