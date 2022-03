Am Samstag, 12. März, 14 bis 16 Uhr, findet in Germersheim die erste Müllsammelaktion der Agenda 21 in diesem Jahr statt. Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr am Bahnhof Germersheim. Die nächsten Aktionen finden zur selben Uhrzeit statt am Samstag, 12. März (Bahnhof Germersheim), Samstag, 26. März („Aktion saubere Landschaft“), und Samstag, 9. April, (Bahnhof Germersheim). Nähere Infos unter www.sauberes.germersche.de. rhp