Erstmals nach drei Jahren feiert auch Steinweiler an diesem Wochenende seine Kerwe. Sie wird eröffnet mit dem Fassbieranstich durch Ortsbürgermeister Michael Detzel am Samstag, 20. August, 18 Uhr, auf dem Platz vor dem Bürgerhaus. Danach gibt es einen Kerweflohmarkt der katholischen Frauen (KFD), der auch am Sonntag im katholischen Pfarrzentrum fortgesetzt wird. Die Kerwebar der Landjugend öffnet um 21 Uhr. Am Kerwesonntag lädt die Feuerwehr zum Tag der offenen Tür (mit Mittagessen) ein, gegen 14.30 Uhr wird Bürgermeister Volker Poß von der Verbandsgemeinde Kandel dann das neue Mehrzweckfahrzeug offiziell in Dienst stellen. Der Kerweausschank des DRK beginnt am Kerwesonntag sowie Montag und zum Abschluss der Kerwe auch am Dienstag jeweils um 16 Uhr beim Bürgerhaus. Zum Abschluss findet auch eine große Tombola statt, mit deren Erlös ein Spielplatz „aufgewertet“ werden soll. Natürlich werden die Schausteller mit ihren Angeboten ebenfalls auf dem Kerweplatz vertreten sein.