In diesem Jahr soll die Jockgrimer Kerwe nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause endlich wieder stattfinden. Dies entschied der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Ohne Diskussion war sich das Gremium schnell einig und stimmte einstimmig für das Wiederaufleben der traditionellen Kerwe am zweiten Wochenende im August.