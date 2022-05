Der Beschluss wurde vor Jahren schon gefasst: Die Kerwe vom Oktober auf einen früheren Termin im Jahr zu verlegen – auch wegen des Terminplanes der Fahrgeschäfte eines örtlichen Unternehmers. Doch dann machte Corona erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Jetzt aber kann in Freckenfeld wieder Kerwe gefeiert werden, und zwar am letzten Mai-Wochenende vom 27. bis zum 31. Mai. Den Auftakt am Freitag macht der Dorfladenverein mit einem „Kerwerock“ und der Gruppe HeggMac. Die Musiker aus dem Badischen sind Stammgäste in Freckenfeld und unterstützen das Dorfladen-Projekt mit ihrer Musik.

Die Kerwe wird offiziell am Samstag, 28. Mai um 16 Uhr eröffnet. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit den „Grombachern“. Am Kerwesonntag hält Pfarrer Andreas Kleppel um 10.15 Uhr eine „Kerch uff pälzisch“ im Festzelt, nachmittags öffnet auch das Feuerwehrgerätehaus. Die Wehr lädt zu Vorführungen im Schulhof ein. Dass sie sich auch auf leisere Töne verstehen, stellt die Gruppe „HeggMac“ am Sonntag auf der Brunnenplatz-Arena beim Dorfladenverein unter Beweis. Alleinunterhalter Franz Roth spielt am Montag, 30. Mai ab 19 Uhr im Festzelt und in der örtlichen Gastronomie beschließt man mit einem Leberknödelessen am Dienstag, 31. Mai, das erste Kerwewochenende im Mai.