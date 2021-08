Um der Ursache der zu hohen Belastung durch coliforme Keime im Trinkwasser auf die Spur zu kommen, hat sich nun erstmals eine Expertenrunde zusammengefunden. Es gibt erste Ansatzpunkte. Erste Schritte sollen am Donnerstag folgen.

Vor einigen Tagen wurden die Grenzwerte bei den coliformen Keimen im Trinkwasserkreislauf in den Orten der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie in Zeiskam überschritten. Deshalb trafen sich am Mittwochnachmittag in Lingenfeld erstmals Experten aus den Bereichen Wasserwerke, Ingenieurwesen, Verwaltung, Gesundheitsamt sowie den angeschlossenen Probe-Laboratorien. Das teilte am Abend die Kreisverwaltung mit. Die mittlerweile vorliegenden Messergebnisse lassen demnach bereits erste Rückschlüsse darauf zu, an welchen Stellen die Belastung eingetreten sein könnte. Diese Erkenntnisse würden jetzt näher betrachtet, um die Ursachen schnellstmöglich eindämmen zu können.

Das Kreis-Gesundheitsamt hatte der Bevölkerung in den betroffenen Orten empfohlen, ihr Trinkwasser vor Gebrauch abzukochen. Wie lange die derzeitige Situation noch anhalten wird, ist laut Kreisverwaltung noch unklar. Erst wenn die Ursache eindeutig lokalisiert wurde, könnten die nächsten Schritte zur Behebung der Störung diskutiert und beschlossen werden. „Wie lange die Umsetzung am Ende dauern wird, ist letztlich auch von der Dimension der einzuleitenden Maßnahmen abhängig“, informierte Landrat Fritz Brechtel und bittet die Bevölkerung um Geduld. Erste Schritte seien am Donnerstag geplant.

Viele Fragen am Bürgertelefon

Seit bekannt wurde, dass das Trinkwasser der „Germersheimer Nordgruppe“ den zulässig biologischen Messwert überschreitet, gibt es laut Kreisverwaltung zahlreiche Fragen innerhalb der Bevölkerung. Entsprechend gut frequentiert sei daher auch das Bürgertelefon (06344 509409), das die Verbandsgemeinde Lingenfeld eingerichtet hat und das werktags von 10 bis 13 Uhr besetzt sei. Auch die Kreisverwaltung wolle über ihre Social-Media-Kanäle (Twitter und Facebook) versuchen, individuell auf die Fragen einzugehen und für mehr Klarheit zu sorgen. In den nachfolgenden Fällen ist der Gebrauch des Trinkwassers auch weiterhin ohne ein Abkochen bedenkenlos möglich: zum Gießen von Pflanzen, Obst oder Gemüse; zur Verwendung als Trinkwasser für Haustiere; zum Duschen und Waschen oder als Wasser für die Kaffeemaschine. Lediglich Menschen, die immunsupprimierende Medikamente einnehmen, sollten die Abkochempfehlung auch auf das Waschen von Obst und Gemüse oder das Kochen von Kaffee ausweiten.