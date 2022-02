Der eActros rollt seit Oktober 2021 im Lastwagenwerk Wörth serienmäßig vom Band. Nun wurden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert, teilte das Unternehmen Daimler Truck am Montag mit.

Der erste vollelektrische Serien-eActros wurde von Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Lkw, an den Logistikdienstleister DB Schenker für den schweren Verteilerverkehr übergeben. DB Schenker setzt den eActros 300 laut Pressemitteilung für den Transport von palettierten Sendungen im Raum Leipzig ein. Das Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen sei bereits im vergangenen Jahr planmäßig vom Band gerollt. DB Schenker hat schon im Vorfeld Erfahrungen mit einem Prototyp des eActros im Zuge der „eActros Innovationsflotte“ gesammelt.

Ein weiterer eActros aus der Serienproduktion geht an den Logistikdienstleister Dachser. Laut Daimler Trucks plant Dachser schon jetzt weitere eActros als Teil seiner Klimaschutzstrategie in die Fahrzeugflotte aufzunehmen. Die Fahrzeuge seien ein wichtiger Baustein eines emissonsfreien Stadtbelieferungskonzepts, das derzeit auf elf europäische Metropolregionen erweitert werde. In Stuttgart liefert Dachser mit dem eActros Stückgut in der Innenstadt aus, also palettierte Sendungen, die zu groß und schwer für den Paketversand sind.

Die serienproduzierten eActros werden im Rahmen der Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur mit insgesamt 10,77 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert