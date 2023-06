Die erste der zwei in Graben-Neudorf geplanten Bohrungen ist fertig, die technischen Prüfungen der Bohrung sind abgeschlossen. Sobald die Freigabe der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Landesbergdirektion am Regierungspräsidium Freiburg vorliegt, kann der Fündigkeitstests beginnen. Der Test gibt Aufschluss über die Ergiebigkeit der Bohrung und damit das Potenzial des circa 3.900 Meter tiefen Reservoirs für die Wärme- und Stromversorgung. Voraussichtlicher Start der mehrere Tage dauernden Testphase ist Mittwoch, 14. Juni. Beim Test wird Thermalwasser entnommen und in die vorbereiteten Testwasserbecken geleitet und untersucht. Durch den hohen Temperaturunterschied zwischen Thermalwasser und Außentemperatur wird sich Dampf bilden, der über die Grundstücksgrenzen hinaus ziehen kann, informiert ein Sprecher des Unternehmens. Auf den angrenzenden Straßen und Radwege können die Sichtverhältnisse beeinträchtigt sein und es ist erhöhte Vorsicht geboten. Der Kontakt mit dem Wasserdampf ist ungefährlich. Das seit Bohrbeginn arbeitende seismische Monitoring ist auch während dieser Testphase durchgehend aktiv, so der Unternehmenssprecher. Das System erfasst Seismizität bereits weit unter der Fühlbarkeitsschwelle. Daten aus dem Monitoring sind auf der Projektseite, www.deutsche-erdwaerme.de/graben-neudorf, öffentlich einsehbar.