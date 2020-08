Erstmals ist eine Niederflur-Straßenbahn in den Stadtbahntunnel abgetaucht. Beim ersten Test ging es nach Angaben der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) zunächst darum, die bisher noch nicht befahrene, unterirdische Strecke zu „erkunden“. Unter anderem wurden mehrere Messungen vorgenommen, beispielsweise ob Bahnsteigkante und Einstiegsbereich in die Bahnen auf einer Ebene liegen, Abstände zu Einbauten im Tunnel gewahrt bleiben und dergleichen mehr. Im Vorfeld der Testfahrt war die Oberleitung unter Spannung gesetzt und die Schienen waren geschliffen worden. Auch wurden Bahntrasse und Bahnsteigbereiche hermetisch voneinander abgetrennt, damit die noch immer in großer Zahl im Tunnel beschäftigten Handwerker nicht der Bahn in die Quere kommen. Getestet wurde zunächst auf der Strecke unter der Kaiserstraße zwischen Gottesauer Platz und Mühlburger Tor, der Südabzweig Richtung Hauptbahnhof soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Nach und nach sollen auch die anderen Fahrzeugtypen in den Tunnel gelassen werden. Nach den Testfahrten soll dann in einigen Monaten auch der technische Probebetrieb beginnen, bei dem im Vorfeld des späteren Fahrgastbetriebs alle Komponenten auf Herz und Nieren geprüft werden, darunter Kommunikationssysteme, Weichen und Signale. Vor der geplanten Inbetriebnahme im Dezember kommenden Jahres folgt der betriebliche Probebetrieb unter Alltagsbedingungen in der vorgesehenen Taktfrequenz, lediglich die Fahrgäste werden dann noch fehlen.