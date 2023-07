Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Afterworkparty in einem Dorf? Ist das nicht Stadtsache? Anscheinend nicht, wie der Zustrom von Besuchern Alters am Freitag in der Kulturschmiede Vulpes in Lingenfeld deutlich gezeigt hat.

„Testen“ wolle man dieses Format, sagte Silke Warnke, die Vorsitzende der Kulturschmiede. Der Verein, der gegründet wurde, um das Grundstück sinnvoll zu nutzen, will Kultur anbieten –