Die vorübergehende Erstaufnahmeeinrichtung in der Messe schließt heute. Nachdem die letzten Ukraine-Kriegsflüchtlinge in die Kreise weiterverteilt wurden, wird die Einrichtung nun zurückgebaut, damit ab Ende April die Halle durch die Messe Karlsruhe wieder für Veranstaltungen genutzt werden kann. Das teilt das Land Baden-Württemberg mit. Insgesamt waren dort während des fünfwöchigen Betriebs rund 3.000 Geflüchtete untergebracht. Die Verantwortlichen zählten etwa 280 Neuzugänge am Tag, maximal 465 Flüchtlinge waren zeitgleich in der Messehalle untergebracht, die reguläre Aufnahmekapazität von 1.000 Personen musste jedoch nie ausgeschöpft werden. Die Einrichtung wurde am 22. März eröffnet. Nach der Schließung wird deren Drehkreuz-Funktion die Messe Sindelfingen übernehmen, ergänzt durch die Landeserstaufnahmeeinrichtung Durlacher Allee in Karlsruhe.