Weil ein 38-Jähriger seine Mutter geschlagen haben soll, sollte er am Freitagabend in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war nach Angaben der Polizei alkoholisiert. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten zeigte er sich entsprechend aggressiv. Im Gespräch mit dem Mann schlug dieser unvermittelt auf einen Polizisten ein. Bei der anschließenden Fesselung trat er gezielt nach den eingesetzten Beamten und verletzte drei von ihnen leicht. Weiterhin beleidigte er die Beamten unentwegt und spuckte nach ihnen. Die Tat ereignete sich gegen 19 Uhr in Germersheim.