Durch einen Steinwurf wurde ein 19-Jähriger am frühen Samstagmorgen verletzt. Laut Polizeibericht sind kurz nach 4 Uhr vier Männer zunächst verbal in Streit geraten. Dieser sei schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet. Dabei nahm ein 36-Jähriger zwei Steine von einer nahen Baustelle und warf diese in Richtung eines 19-Jährigen. Ein Stein traf den jungen Mann am Kopf und verletzte ihn, der zweite Stein beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Beim Eintreffen der Streife mussten die Streithähne zunächst getrennt werden. Sie wurden anschließend zur Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten die vier Männer wieder gehen.