Am Wochenende sollte rund um die Kirche St. Michael in Rheinzaberns Ortszentrum der dreitägige Annresl-Weihnachtsmarkt stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie musste der romantische Höhepunkt im Jahreskalender abgesagt werden, was Mitwirkende und Besucher gleichermaßen bedauern. Im örtlichen Gewerbekreis, dessen Mitglieder beim Weihnachtsmarkt jedes Jahr stark vertreten sind, wurde deshalb die Idee „Anneresl ToGo“ geboren.

Unter diesem Slogan, angelehnt an die Anneresl-Glühweinbecher, möchten 28 Gewerbetreibende und örtliche Vereine ein Stückchen Anneresl-Flair zum Mit-nach-Hause-nehmen anbieten. Die Teilnehmer haben sich dazu Geschenkideen ausgedacht oder verkaufen ihre Anneresl-Waren direkt ab Hof.

Mit dabei sind Friseure, Bäckereien und Cafés, die beiden Elektrogeschäfte, die Rats-Apotheke und Optik Kuntz, das Textilhaus Deutschler und die Nähtechnik Schneider, das Fotostudio Alexandra Bentz und der Hundesalon Ziehl oder Landmaschinen Marz.

Für Kunstgenuss sorgt die Galerie artelier 21 mit der laufenden Ausstellung von der in Rheinzabern aufgewachsenen Künstlerin Nicole Bellaire, die Rheinzaberner Künstlerin Constanze Claus und das Terra Sigillata Museum haben Mal- und Bastelpakete vorbereitet. Dort gibt es zur Anneresl-Tasse auch gleich ein Rezept für römischen Mulsum (eine Art Wein auf Honigbasis), den frischen Honig, rund um Rheinzabern von fleißigen Bienen gesammelt, verkaufen die Südpfalzimker Eichenlaub und Leiser an den beiden ersten Advents-Wochenenden ab Hof an der Römerstraße.

Statt vom Weihnachtsmarktstand gibt es frisch gekochten Winzerglühwein im Weingut Hartmann in der Römerbadstraße, größere Mengen gerne gegen Vorbestellung. Weitere Mitwirkende sind die Esso-Tankstelle von Anja Wünsch und die Metzgerei Böller mit leckeren Haxen auf Vorbestellung sowie Anneresl-Gedriggelde.

Die Floristen des Obst- und Gartenbauvereins verkaufen ihre Adventskränze- und Gestecke in diesem Jahr ausnahmsweise in den Baumschulen Werling, Auch die Aussiedlerhöfe Bernd Hoffmann und Richard Ohmer sind dabei, ganz nach dem Motto „Annersl vom Bauernhof“.