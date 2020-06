Aufgrund der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr an Fronleichnam in den zur Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen gehörenden Gemeinden Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim, Lustadt, Weingarten und Zeiskam, keine Prozession durch die Straßen der Dörfer statt.

Aus diesem Grund feiert die Pfarrei am Donnerstag, 11. Juni, 9.30 Uhr, ersatzweise auf dem Waldfestplatz in Bellheim (Nähe Schützenhaus), einen zentralen Festgottesdienst, der als Familiengottesdienst gestaltet werden wird. Eine besondere Einladung erhielten die Kommunionkinder und deren Eltern, die den Gottesdienst mitgestalten werden. Pfarrer Thomas Buchert, der alle Gläubigen seiner Pfarrei zu diesem Gottesdienst einlädt, hofft, dass möglichst viele dieses Angebot wahrnehmen.

Auch auf das bisher traditionelle gemeinsame Mittagessen, muss aus den bekannten Gründen, ebenfalls verzichtet werden.

Anmeldung erforderlich

Wer an dem Festgottesdienst teilnehmen möchte, muss sich vorher im katholischen Pfarrbüro in Bellheim, anmelden. Das kann telefonisch (07272 973050) oder per E-Mail (pfarramt.bellheim@bistum-speyer.de) erfolgen, und zwar Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag zwischen 15 bis 17 Uhr. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 10. Juni, 16.30 Uhr.

Entsprechend der landesweiten Hygiene-Bestimmungen sowie der Dienstanweisung des bischöflichen Ordinariats der Diözese Speyer müssen die Gottesdienstbesucher bis zur Einnahme ihres Sitzplatzes, einen Mund-Nasen-Schutz tragen und an den Eingängen die Hände desinfizieren. Ein Empfangsdienst sorgt für den Einlass der Berechtigten und dafür, dass die Regeln eingehalten werden.