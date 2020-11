Die Weihnachtsmärkte in Wörth und Maximiliansau fallen dieses Jahr coronabedingt aus. Dafür ist in allen vier Ortsbezirken ein „Christbaum-Leuchten“ vorgesehen – teilt der Erste Beigeordnete der Stadt Rolf Hammel nach Absprache mit den Ortsvorstehern mit. Was genau in den Ortsbezirken stattfinden soll, wird noch abgesprochen. Voraussetzung ist, dass die Coronaregeln diese Veranstaltungen zulassen.