Starkregenereignisse mit teils hohen Schäden haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft. Um den Schutz vor Überflutungen aus den Gewässern zu verbessern, hat die Verbandsgemeinde die Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten für ihre Ortsgemeinden in Auftrag gegeben. Mit aufgegriffen werden soll dabei die abfluss- und erosionsmindernde Flächenbewirtschaftung. Landwirte und Winzer sind deshalb zu einem Workshop am Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr, in den Sitzungssaal der Verbandsgemeinde eingeladen.