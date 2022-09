„Ernsting’s family“ wird sich nun auch in Germersheim ansiedeln. Am Freitag, 30. September, eröffnet die Textilhandelskette eine neue Filiale im „Kaufland“ in der Mainzer Straße 6 im Gewerbegebiet. Auf 165 Quadratmetern Verkaufsfläche werden nach Mitteilung des Unternehmens von modernen Wohnaccessoires über aktuelle, ständig wechselnde Mode für Babys, Kinder, Jugendliche und Damen bis hin zu Herrenwäsche zahlreiche Produkte angeboten. Zur Neueröffnung werde die Besucher ein abwechslungsreiches Programm erwarten: Am Eröffnungstag soll es einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf alle Artikel geben. Zudem erhielten alle Kunden eine Stempelkarte, die in den ersten vier Wochen nach der Eröffnung pro Einkauf ab fünf Euro abgestempelt wird; Für zehn gesammelte Stempel gibt es einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent.

Das 1968 gegründete, sich im Familienbesitz befindliche deutsche Textileinzelhandelsunternehmen „Ernsting’s family“ hat seinen Sitz in Coesfeld-Lette (Westfalen). Es verfügt nach eigenen Angaben über rund 1900 Filialen und beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Die nächstgelegenen Filialen finden sich in Speyer (2), Landau und Wiesenthal-Waghäusel. Der Umsatz wird auf rund 1,15 Milliarden Euro beziffert.