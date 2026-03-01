Erst im Mai vergangenen Jahres übernahm Alexander Huber als Geschäftsführer die Geschicke bei ITK Engineering. Jetzt gibt es einen neuen Geschäftsführer.

Seit 2015 war der promovierte Elektroingenieur Alexander Huber bei der ITK Engineering GmbH. Im Mai 2025 folgte er als Geschäftsführer auf Frank Schmidt, der zurück zur Bosch-Gruppe wechselte und dort neue Aufgaben übernahm. Nun kommt es nach nur neun Monaten erneut zu einem Wechsel bei ITK. „Er wurde abgeworben“, sagt Unternehmenssprecher Uli Kreutzer. Das sei so nicht geplant gewesen. Kreutzer bekräftigt, dass dies nichts mit dem Personalabbau des Unternehmens zu tun habe. Bis Ende 2027 sollen bei der 100-prozentigen Bosch-Tochter 274 Stellen abgebaut werden. CEO Alexander Huber hat dem Unternehmenssprecher zufolge einfach eine „so spannende neue Aufgabe“ angeboten bekommen, dass er diese „Chance wahrnehmen“ wollte. Der künftige Arbeitgeber sei auf Huber zugegangen.

Florian Gwosdz ist neuer Geschäftsführer der ITK Engineering. Foto: Stefano Paradore/oho

Der Wechsel der Geschäftsführung wurde zum 1. März vollzogen, nachdem verschiedene Gremien bei Bosch dem zugestimmt haben. Florian Gwosdz ist nun der neue CEO neben Jens Hoffmann (Finanzen). Gwosdz kam erst vor 14 Monaten, im Dezember 2024, als Vice President Engineering zur ITK. Seit seinem Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ist der Diplom-Maschinenbauer ausschließlich im Bosch-Konzern tätig. Vor seinem Wechsel zur ITK leitete Gwosdz als Co-Geschäftsführer das Bosch-BASF-Joint-Venture „One Smart Spray“, 2021 gegründet als „Bosch BASF Smart Farming“.

Alexander Huber hat das Unternehmen zum 1. März verlassen. Foto: Andre Albrecht, Lockit Network GmbH/keksfabrik.tv/oho

„Wir wollten, dass es schnell und glatt weiterläuft“, sagt Kreutzer. Es sei wichtig gewesen, dass der neue Geschäftsführer aus dem Unternehmen komme. So könne einfach weitergemacht werden. Es gebe keinen Strategiewechsel, und man bleibe den Branchen treu, sagt der Unternehmenssprecher. Der Anspruch und Leitspruch „Art of digital Engineering“ gelte weiter. Das Unternehmen löse wie bisher auch komplexe technologische Herausforderungen durch sein Know-how und die Expertise. Hinter Digital Engineering verbirgt sich die Verknüpfung von beispielsweise Elektrotechnik und Maschinenbau mit Informatik und künstlicher Intelligenz.

Intelligenz in Maschinen bringen ist die Expertise von ITK. Foto: ITK Engineering/Stefan Hohloch

Das 1994 von Michael Englert als „Ingenieurbüro für technische Kybernetik“ – kurz ITK – gegründete Unternehmen wurde 2017 an die Bosch GmbH verkauft. Als Englert Ende 2021 aus dem Unternehmen ausschied, hatte es weltweit etwa 1300 Mitarbeitende – etwa 600 davon am Stammsitz in Rülzheim. Bosch baut seit vergangenem Jahr mehrere Tausend Stellen ab. Als im September bekannt wurde, dass auch ITK vom Stellenabbau betroffen ist, hatte das Unternehmen weltweit etwa 1250 Mitarbeitende und etwa 450 am Rülzheimer Standort.