In der Nacht auf Freitag, 1. November, wurde eine 24-Jährige gegen 3.40 Uhr im Park am Schwanenweiher von einem Unbekannten angesprochen. Dieser forderte die Frau zu sexuellen Handlungen auf. Als sie dies verneinte, griff der Mann die 24-Jährige an. Ein Zeuge kam der Frau zur Hilfe und wurde ebenfalls von dem Angreifer geschlagen. Der Unbekannte flüchtete unerkannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, kurzes Haar, sprach deutsch mit russischem Akzent. Zur Tatzeit war er mit Bluejeans und einem auffällig roten Oberteil bekleidet.

Bereits in der Nacht zum 21. September kam es auf einem Parkplatz in der Waldstraße in Germersheim zu einem sexuellen Übergriff auf eine zum damaligen Zeitpunkt 22-jährige Frau. Bei diesem Vorfall wurde der Täter wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, helle Hautfarbe, schiefe Nase, russisch sprechend und bekleidet mit hellrotem Jogginganzug.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Landau haben die Ermittlungen aufgenommen. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen und ob es sich möglicherweise um den gleichen Täter handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung der Taten: Haben Sie eine der Taten beobachtet, zu den Tatzeiten auffällige Beobachtungen gemacht oder können Sie sonstige Hinweise geben? Die Kriminalinspektion Landau nimmt unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter kilandau.k42@polizei.rlp.de Hinweise entgegen.