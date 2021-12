Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Tage wurde rund um Karlsruhe in Testzentren eingebrochen. Im jüngsten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt in ein Corona-Testzentrum in der Friedrich-List-Straße in Blankenloch. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten die Diebe die Containertür vermutlich mithilfe eines Hebelwerkzeugs und gelangten so in das Testzentrum, teilt die Polizei mit. Dort nahmen sie insgesamt 3750 Corona-Schnelltests an sich. Mit ihrer Beute im Wert von rund 10.800 Euro machten sich die Täter aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721 967180, in Verbindung zu setzen.