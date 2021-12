Seit Beginn der Pandemie sind 140 Menschen durch oder an Corona im Kreis gestorben. Die beiden neuen Verstorbenen lebten in Germersheim und der Verbandsgemeinde Rülzheim. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 1802 Menschen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, darunter sind 142 neue Fälle (Stand Mittwochmittag). Seit Beginn der Pandemie wurden 10.121 positive Fälle registriert. Die Sieben-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner fällt auf 666,6 (691,3 am Dienstag). Bei den Unter-20-Jährigen liegt sie bei 920,6 (985,5), in der Altersklasse darüber bis 59 Jahre bei 721,8 (718,8) und bei den Ab-60-Jährigen bei 391,0 (440,5). Die Inzidenz der Hospitalisierung liegt in Rheinland-Pfalz am Dienstagmittag nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 4,18 (4,23).

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 647 Infizierte seit Beginn der Pandemie/127 aktuell infizierte Personen/498 Genesene/22 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1397/174/1214/9

VG Kandel: 956/219/731/6

VG Jockgrim: 1095/262/815/18

VG Rülzheim: 954/187/756/11

VG Bellheim: 1157/203/923/31

Germersheim: 2427/348/2059/20

VG Lingenfeld: 1488/282/1183/23

Kreis GER: 10.121/1802/8179/140.