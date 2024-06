Erneut haben Unbekannte Wahlplakate abgerissen und zerstört. Neben der Plakatwand am Bahnhaltepunkt „Im Rüsten“, wo ein Banner von Martin Brandel abgeschnitten hat und auf die andere Straßenseite geworfen wurde, hat es dieses Mal auch die Plakatwand am Park des Bahnhaltes West getroffen. Zerstört wurden hier Plakate aller Parteien. Passiert ist es vermutlich in der Nacht zu Donnerstag. Außerdem wurde ein großes Papierstück mit Aufdruck der Bellheimer Brauerei auf die Straße geworfen. Auf dem Kreisverkehr am Parkplatz wurde auf dem erhöhten Mittelbereich ein Einkaufswagen abgestellt, laut Anwohnern jedoch bereits einen Tag zuvor. An der Maximilianstraße wurden die Plakate der AfD abgerissen und eine Parole auf die Wand geschrieben. Am Rüsten, wo zuletzt nur die Plakate der AfD verschont blieben, ist es bereits das dritte Mal, dass Plakate abgerissen wurden.