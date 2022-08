Anfang der Woche wurde in der Bahnhofstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Gestern wurden Polizisten zu einem weiteren beschädigten Automaten auf dem Vorplatz des Stadions gerufen. Diesmal scheiterten die Täter jedoch und es entstand lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe. Da die Taten im gleichen Zeitraum, nämlich vom 6. August auf den 7. August erfolgten, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zeugen der Vorfälle wenden sich an Polizei Germersheim unter 07274-958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.