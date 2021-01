Polizisten in Germersheim müssen sich manchmal wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ vorkommen, wo ein Mensch immer und immer wieder denselben Tag durchlebt. Denn diesmal löste eine Ohrfeige am Donnerstagabend in der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft in der Königstraße einen Polizeieinsatz mit mehreren Fahrzeugen aus. Am Tag zuvor gingen Männer mit Bratpfannen aufeinander los. Am Donnerstagabend gerieten nun zwei alkoholisierte Hausbewohner, die obdachlos sind, zunächst in Streit. Einer der Männer wurde dann handgreiflich und gab seinem Kontrahenten eine Ohrfeige. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Einem der Beiden wurde ein sogenannter Platzverweis ausgesprochen. Die Männer wurden bei ihrer Auseinandersetzung nicht verletzt.