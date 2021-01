Am Samstag fuhr um 14,30 Uhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Wörth in der Nansenstraße und bemerkte dort einen Citroen mit GER-Kennzeichen im Fließverkehr. Da das Auto und der vermutete Fahrer aus vorangegangenen Einsätzen bekannt waren, wurde der Wagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hinter dem Steuer saß der vermutete 49-Jährige aus Kandel. Aufgrund vorangegangener Verfahren war bekannt, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Kraftfahrer räumte auch den jetzigen Verstoß ein, die Autofahrt wurde vor Ort beendet, ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Kraftfahrer bereits mehrfach in gleicher Sache in Erscheinung trat, dürfte die Sanktionierung der Staatsanwaltschaft Landau diesmal entsprechend höher ausfallen.