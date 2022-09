Erneut wurden aus einem Garten in Ottersheim Schildkröten gestohlen. Nachdem unbekannte Täter bereits in der Nacht vom 13. auf den 14. August drei Griechische Landschildkröten aus einem Garten in Ottersheim entwendet hatten, schlugen diese laut Polizei nun unweit der ersten Tatorts erneut zu. Zwischen Samstag, 27. August, 22 Uhr, und Montag, 29. August, 6 Uhr, stahlen die Täter diesmal 14 Schildkröten im Wert von zirka 800 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mai an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.