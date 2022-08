Ein weiterer Kraftstoffdiebstahl ereignete sich im Zeitraum vom 19. August bis 23. August auf dem Gelände einer Spedition im Waldstückerring in Bellheim. Bislang unbekannte Täter entwendeten dabei aus diversen Lkw-Tanks Dieselkraftstoff.

Anfang August wurden in diesem Gebiet erst rund 1000 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lastwagen gestohlen. Mitte April wurden dieses Jahr schon einmal 250 Liter Diesel aus einem Lkw entwendet. Damals stand das Fahrzeug in der Bahnhofstraße. Hinweise an die Polizei telefonisch unter der Nummer 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.