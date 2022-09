Die START-Stiftung Frankfurt bietet Jugendlichen mit Migrationshintergrund ein breites Förderangebot. Die 17-jährige Emily Berge aus Kuhardt durfte 2019 bis 2022 teilnehmen.

Kuhardt/Frankfurt. Ihre italienische Mutter kam zum Studieren nach Deutschland, ihr amerikanischer Vater war in den 80-er Jahren als Soldat in Deutschland stationiert, doch Emily Berge selbst hat eine deutsche Staatsangehörigkeit. „Das ist der Unterschied zwischen Migranten und einem Migrationshintergrund“, erklärt sie, Migranten kommen in ihrer eigenen Lebensspanne von einem Land zum anderen, während ein Migrationshintergrund bedeutet, Verwandte mit Wurzeln in anderen Ländern zu haben.

Darum sei sie auch ein Einzelfall gewesen, größtenteils nähmen Migranten am Programm teil. Man tausche viel die eigenen Erfahrungen aus, von Familienmitgliedern, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat, weil sie zu weit weg wohnen, über Behördengänge, die die Jugendlichen für ihre oft nicht fließend Deutsch sprechenden Eltern machen müssen, bis hin zu Alltagsrassismus. Aber auch von Menschen ukrainischer und russischer Abstammung, die gemeinsam über den Krieg in ihren Ländern sprechen konnten, berichtet sie.

„Programm öffnen“

„Ich fände es schon schön, wenn sich das Programm mittel- bis langfristig auch öffnen würde“, damit auch Jugendliche, die nie Rassismus und solche Anfeindungen erfahren, ein Verständnis für diese Lebensumstände bekommen können, ergänzt Emily. Andererseits könne man sich so, wie es ist, gut über die Erfahrungen, die man teilt, austauschen und fühle sich verstanden. Nicht westliche Migranten würden auch bei Auswahlverfahren beispielsweise anderer Stiftungen oft aufgrund ihres Namens, Aussehens oder ihrer Herkunft benachteiligt, „deshalb ist es schon auch wichtig, dass es Organisationen wie START gibt, die solche Menschen unterstützen.“

Das START-Stipendium ein breitgefächertes Programm: Fachlich seien das Rhetorik- und das Programmierseminar sowie der Leseclub am spannendsten für Emily gewesen, menschlich habe sie besonders das Campen in der Wildnis vorangebracht. Durch die Pandemie bedingt fand manches wie die Koch- und Bastelgruppen digital statt. Trotz der gelegentlichen Isolation habe sich aber ein starkes Community-Gefühl mit anhaltenden Freundschaften geformt, betont Emily.

Freiwilliges soziales Jahr geplant

Zeitgleich zur Teilnahme am START-Stipendium bereitete sich Emily auf ihr Abitur vor. Schulabschluss und Beendigung des Stipendiums waren beide im Frühjahr 2022. „Klar, wenn es mit der Schule viel zu tun gab, hat man mal bei einem Seminar gefehlt“, sagt sie, „aber die Termine wurden extra außerhalb der Prüfungsphasen gelegt.“ So stellte das Programm keine Mehrbelastung für die zu diesem Zeitpunkt noch Schülerin, sondern eine Bereicherung dar. „Es fördert die Selbstfindung, man vernetzt sich mit Leuten, man wird dazu ermutigt, sich für die Gesellschaft einzusetzen“, sagt sie. So wundert es auch nicht, dass Emily nun ein freiwilliges soziales Jahr in der Sprachförderschule in Rülzheim beginnt.

Das weite Angebot an Seminaren, Workshops und Arbeitsgruppen kann man sich „individuell anpassen“, erklärt Emily, und würde das START-Stipendium darum jedem, der die Bedingung des Migrationshintergrundes erfüllt, weiterempfehlen. Dazu muss man sich zunächst online bewerben, indem man sein Engagement und seine Zeugnisse nachweist sowie einen Logiktest besteht. Dann wird man zu einem Einzelgespräch geladen, wo Fragen wie „Was möchtest du in der Gesellschaft oder in deinem Umfeld verändern?“ gestellt werden. Von den rund 100 Bewerbern in Rheinland-Pfalz wurden in Emilys Jahrgang 7 zugelassen.