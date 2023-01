Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie am Sonntagabend um 21:16 Uhr in die Schwetzinger Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter, schwarzer Rauch aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein Feuer im Treppenhaus war bereits von einem gegenüber wohnenden Nachbarn mit einem Feuerlöscher gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich noch eine Person im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Diese konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Unter Atemschutz ging die Feuerwehr in die Wohnung. Es brannte in mehreren Zimmern, das Feuer konnte allerdings rasch abgelöscht werden. Weitere Personen befanden sich glücklicherweise nicht im Gebäude, wie die Feuerwehr weiter mitteilt. Der Notdienst des Energieversorgers hat das Gebäude zur Sicherheit der Einsatzkräfte stromlos geschaltet. Mit einer Wärmebildkamera wurden die Brandstellen kontrolliert und letzte Glutnester abgelöscht. Während der Löschmaßnahmen kamen drei weitere Bewohner nach Hause, die glücklicherweise beim Brandausbruch nicht zu Hause waren. Das komplette Gebäude musste mit einem Drucklüfter ausgiebig belüftet werden, um ein sicheres Betreten wieder zu ermöglichen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wird von einer Brandstiftung ausgegangen und die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst hat noch am Abend die Arbeit im Brandobjekt begonnen.